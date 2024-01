Sowohl die Aktienpositionierung als auch die Stimmung seien auf ein relativ bullishes Niveau gestiegen, so die Indikatoren von Goldman Sachs. Solch ein Optimismus bremse häufig weitere Kursgewinne und die Zuflüsse in US-Aktien hätten sich in den ersten Wochen des Jahres 2024 bereits verlangsamt, schreiben die Strategen unter der Leitung von Cecilia Mariotti.

US-Aktien haben in den letzten beiden Monaten des Jahres 2023 sprunghaft zugelegt, da Anleger zuversichtlich waren, dass die US-Notenbank bereits im März zu einer Zinssenkung übergehen würde. Die Rallye kühlte sich in der ersten Januarwoche ab, bevor die Märkte in der vergangenen Woche wieder zulegten. Ein überraschender Rückgang der US-Erzeugerpreise hatte die Wetten auf eine Lockerung der Politik verstärkt.

BlackRocks Vice Chairman Philipp Hildebrand sagte derweil beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass die Märkte eine übermäßige Zinssenkung in den USA eingepreist hätten.

Die Goldman-Strategen bezeichnen die derzeitige Konstellation einer sehr zinsbullishen Positionierung mit einer geringen Breite – die Anzahl der Aktien, die steigen, im Vergleich zu denen, die fallen – als "sehr ungewöhnlich". Sie wiesen auf die überwältigende Dominanz des Technologiesektors bei der Rallye hin und fügten hinzu: "Wenn sich die Breite ausweitet, könnte die Asymmetrie für positive Aktienrenditen günstiger ausfallen, während eine geringere Breite auf flache kurzfristige Renditen hindeutet."

Laut Goldman-Strategin Mariotti impliziere zwar die derzeitige erhöhte Positionierung der Bullen niedrige oder durchschnittliche S&P 500-Renditen auf Sicht von ein bis drei Monaten, stelle aber nicht per se ein bearishes Signal dar.

Trotz des 24-prozentigen Anstiegs des S&P 500 im letzten Jahr investierten Anleger große Summen in Geldmarktfonds. Laut Bloomberg konnten deshalb viele Investoren nicht von der Aktienrallye profitieren. Dieser Trend habe sich im Januar fortgesetzt und könnte schließlich zu weiteren Aktiengewinnen führen, so das Goldman-Team. "Die große Menge an Kapital, die derzeit in Geldmarktfonds investiert ist, könnte sowohl eine weitere Rotation in Aktien als auch eine Vergrößerung der Breite unterstützen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

