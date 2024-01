Barclays-Analyst Raimo Lenschow hat die Einstufung der Snowflake-Aktie von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" herabgesetzt, behält jedoch sein Kursziel von 198 US-Dollar bei. Snowflake ist in den letzten zwölf Monaten um 35 Prozent gestiegen und wird derzeit zum 16-fachen des Unternehmenswertes im Verhältnis zum Umsatz von 2025 gehandelt. Lenschow zufolge benötigt Snowflake viele neue Produktbeiträge, um ein beschleunigtes Wachstum zu erzielen. Aufgrund des Geschäftsmodells, bei dem Umsätze erst bei Verbrauch der Ressourcen durch Kunden verbucht werden, könnten die Einnahmen volatil sein. Auch Brian White von Monness Crespi Hardt hat die Snowflake-Aktie herabgestuft, hält aber an seinem Kursziel von 160 US-Dollar fest. Er sieht die Aktie als überbewertet an und warnt vor Verkaufsdruck. Trotz der gemischten Analysen bleibt Warren Buffett, der zum Pre-IPO-Preis von 120 US-Dollar eingestiegen ist, ein Unterstützer von Snowflake.