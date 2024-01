Die Aktie des chinesischen Technologieunternehmens Baidu fiel um bis zu 12% in Hongkong, nachdem die South China Morning Post über einen Test des KI-Systems Ernie an einer Universität berichtete, die im Verdacht steht, mit dem chinesischen Militär zu kooperieren. Baidu dementierte jegliche Verbindung oder Partnerschaft mit dem Institut. Dennoch löste der Bericht Befürchtungen aus, dass die USA Sanktionen gegen chinesische Unternehmen in Betracht ziehen könnten, um eine solche Zusammenarbeit zu verhindern. Nutzer in Hongkong und Taiwan erhielten eine "404"-Fehlermeldung, als sie versuchten, auf ein Forschungspapier des Instituts zuzugreifen, während es vom chinesischen Festland aus weiterhin zugänglich war. "Die Menschen sind besorgt über Sanktionen gegen Baidu, offensichtlich nach dem Nachrichtenbericht über die militärischen Beziehungen", zitiert Bloomberg Steven Leung, Executive Director bei UOB Kay Hian Hong Kong.