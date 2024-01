Chinesische Unternehmen und Universitäten haben trotz US-Exportverboten fortschrittliche Nvidia-Chips erworben, wie aus Ausschreibungsunterlagen hervorgeht. Die Chips, darunter der A100 und der H100, sind für ihre Fähigkeiten in der Datenverarbeitung für Machine-Learning-Aufgaben bekannt und dominieren den chinesischen Markt für KI-Chips. Die Nachfrage unterstreicht den Mangel an Alternativen für chinesische Unternehmen und den entstandenen Untergrundmarkt. Lieferanten erwerben die Chips teilweise durch den Kauf von Überschussbeständen oder Importe über Drittländer. Die Nutzung der Chips in China ist vielfältig, wobei die meisten Käufe für KI-Anwendungen bestimmt sind. Diese Käufe verdeutlichen die Herausforderungen für die USA, die Verbreitung fortschrittlicher Technologien in China zu kontrollieren, und heben gleichzeitig die anhaltende Abhängigkeit Chinas von hochwertigen US-Chips für seine fortschrittlichen Technologie- und KI-Entwicklungen hervor. Trotz des indirekten Handels bleiben Analysten positiv gegenüber Nvidia eingestellt.