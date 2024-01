Kontron, ein führender Anbieter im Bereich Internet der Dinge (IoT), hat die Markterwartungen für 2023 erfüllt und eine positive Prognose für 2024 und 2025 abgegeben. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 72 Millionen Euro und einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Für 2024 strebt Kontron einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von mehr als 87 Millionen Euro an, was den Erwartungen der Analysten entspricht. Für 2025 hat das Unternehmen das Ziel, einen Umsatz von etwa zwei Milliarden Euro zu erreichen. Der Vorstandsvorsitzende Hannes Niederhauser sieht in der Entwicklung von Kontron zu einem reinen IoT-Anbieter einen vollen Erfolg. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg am Montag um 1,7 Prozent auf 21,62 Euro. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial und empfehlen den Kauf der Aktie mit einem mittleren Kursziel von 28,93 Euro. Das endgültige Ergebnis für 2023 wird Kontron am 28. März 2024 veröffentlichen.