Alle vier Indizes, DAX, MDAX, SDAX und TecDAX, haben heute negative Entwicklungen gezeigt. Der DAX ist um 0,59% gesunken und steht nun bei 16.611,68 Punkten. Der MDAX hat den größten Verlust erlitten und ist um 1,14% auf 25.990,13 Punkte gefallen. Der SDAX hat einen ähnlichen Verlust wie der DAX erlitten und ist um 0,57% auf 13.466,01 Punkte gesunken. Der TecDAX hat einen etwas höheren Verlust als der DAX und SDAX erlitten und ist um 0,71% auf 3.252,31 Punkte gefallen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der MDAX heute die schlechteste Performance unter den vier Indizes hatte, während der DAX und der SDAX die geringsten Verluste verzeichneten. Der TecDAX lag mit seinem Verlust in der Mitte.Die Topwerte im DAX waren heute die Münchener Rück mit einem Anstieg von 1.02%, gefolgt von Continental mit 0.99% und Commerzbank mit 0.84%.Die Flopwerte im DAX waren hingegen Beiersdorf mit einem Rückgang von -2.79%, gefolgt von Zalando mit -2.88% und Fresenius mit -3.34%.Im MDAX konnten sich heute Lanxess mit einem Anstieg von 2.43%, Stabilus mit 2.06% und Nordex mit 1.94% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im MDAX waren hingegen HelloFresh mit einem Rückgang von -4.05%, gefolgt von ThyssenKrupp mit -4.18% und Delivery Hero mit -6.60%.Im SDAX konnten sich heute Morphosys mit einem Anstieg von 9.95%, CompuGroup Medical mit 6.64% und Kontron mit 2.82% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im SDAX waren hingegen ProSiebenSat.1 Media mit einem Rückgang von -4.11%, gefolgt von AUTO1 Group mit -4.13% und Verbio mit -8.50%.Im TecDAX konnten sich heute Morphosys mit einem Anstieg von 9.95%, CompuGroup Medical mit 6.64% und Kontron mit 2.82% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im TecDAX waren hingegen TeamViewer mit einem Rückgang von -2.13%, gefolgt von SMA Solar Technology mit -2.38% und Verbio mit -8.50%.