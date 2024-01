Der Kursrückgang von Tesla ist laut Barron's auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Die leichte Erhöhung der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen aufgrund der hohen Verbraucherpreisinflation erschüttert das Vertrauen einiger Anleger in eine mögliche Zinssenkung. Steuerliche Überlegungen spielen ebenfalls eine Rolle, da viele Anleger den Verkauf ihrer Tesla-Aktien bis zum neuen Jahr hinauszögern. Ein kritischerer Aspekt sind die kürzlich von Tesla in China vorgenommenen Preissenkungen, die niedrigere Gewinnmargen und reduzierte Gewinnschätzungen bedeuten könnten. Der Verkauf eines Drittels der EV-Flotte von Hertz hat zusätzliche Besorgnis ausgelöst. Trotz des Verkaufsdrucks hat Cathie Wood von ARK Invest weiter in Tesla-Aktien investiert. Laut MarketScreener liegt das mittlere Kursziel für Tesla bei knapp 240 US-Dollar je Aktie, was ein neun-prozentiges Aufwärtspotenzial bedeutet. Technische Indikatoren deuten auf ein erhöhtes Risiko für die nächste Bewegung hin, mit einer wichtigen Unterstützung bei 208 US-Dollar.