Die Wirtschaft in Deutschland ist laut heutiger Veröffentlichung im Jahr 2023 geschrumpft: Damit hat das von Kanzler Scholz im März 2023 angekündigte grüne Wirtschaftswunder offensichtlich nicht stattgefunden, vielmehr ist das Land in die Rezession gerutscht. Dabei fällt auf, dass Deutschland am schlechtesten aller entwickelten Länder abgeschnitten hat - es muß also hierzulande etwas schief laufen, was in anderen Ländern nicht schief läuft. Zentraler Faktor für die schwache deutsche Wirtschaft ist der Niedergang der Industrie, und dieser Niedergang ist vor allem auch eine Folge der von der Bundesregierung betriebenen Energiewende. Kein Zufall, dass noch keine Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik so schlechte Umfragewerte hatte wie derzeit die Ampelkoalition unter Kanzler Scholz..

Hinweise aus Video:

1. EZB-Mitglied: Zinsen könnten 2024 gar nicht fallen wegen hartnäckiger Inflation

2. Wofür deutsches Steuergeld im Ausland ausgegeben wird – Ausgabenproblem!

Das Video "Deutschland unter Scholz: Rezession statt grünes Wirtschaftswunder!" sehen Sie hier..