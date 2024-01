Der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Hildebrand, warnte in einem Beitrag für Bloomberg Television auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor einem falschen Gefühl der Sicherheit auf den Finanzmärkten. Er sieht eine übermäßige Zinssenkung in den USA aufgrund der schnellen Verlangsamung des Verbraucherpreiswachstums. Aktuell wird auf sechs Zinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr gewettet, mit einer mehr als 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit eines siebten Zinsschritts. Hildebrand glaubt jedoch, dass diese Prognose falsch ist und warnt, dass die Inflationsrate von zwei Prozent, die von den Zentralbanken angestrebt wird, nicht so einfach zu erreichen ist. Er betont, dass der Preisanstieg bei Dienstleistungen und die schnell steigenden Löhne den Spielraum für Zinssenkungen einschränken werden.