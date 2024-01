Die Bank of America und die UBS sehen einen Aufschwung im Chip-Sektor, getrieben durch Faktoren wie KI-Entwicklung, komplexeres Chipdesign und steigende Bedeutung von Chips in Fahrzeugen. Besonders Speicherchips, wie sie in Nvidias H100-Grafikprozessoren verwendet werden, stehen im Fokus. Wall Street-Analysen empfehlen für 2024 insbesondere Aktien von Micron, Nvidia, Broadcom und TSMC. Micron wird als Top-Pick genannt, mit einem prognostizierten Kursziel von 100 US-Dollar. Nvidia bleibt trotz eines Kursanstiegs von 239% in 2023 ein Favorit, mit Kurszielen von 650 und 700 US-Dollar. Broadcom wird aufgrund seines starken KI-Fokus und seiner finanziellen Performance empfohlen, mit einem Kursziel von 1.250 US-Dollar. TSMC wird als "beste Idee für 2024" bezeichnet, mit einem Kursziel von 24 US-Dollar, getrieben durch Wachstum in Bereichen wie Cloud KI.