Trotz eines Rückgangs von sieben Prozent am Freitag, verzeichnet Bitcoin laut CoinDesk-Daten in den letzten sieben Tagen immer noch ein Plus. Ether hingegen stieg im gleichen Zeitraum um 17 Prozent. Analysten glauben, dass die Nachricht über den Bitcoin-ETF bereits eingepreist ist und der Fokus nun auf die mögliche Zulassung von Ether-ETFs liegt. BlackRock CEO Larry Fink äußerte sich positiv über die Aussichten eines Ether-ETFs und das Unternehmen hat bereits einen Antrag dafür gestellt. Alonso de Gortari von Mysten Labs und Paul Brody von EY sehen das Interesse an einem Ether-ETF steigen, insbesondere wenn Bitcoin-ETFs in den nächsten Monaten starke Zuflüsse verzeichnen. Fadi Aboualfa von Copper und Sandy Kaul von Franklin Templeton betonen die Vorteile der Ethereum-Blockchain und die Dominanz von ETFs, die einen Korb von Kryptowährungen abbilden. Skeptisch bleibt Will McDonough von Corestone Capital, der die Genehmigung eines Ethereum-ETFs als "noch weit entfernt" sieht, insbesondere da die SEC Bitcoin als einzige Kryptowährung öffentlich als Ware bezeichnet hat.