Zu Beginn des Jahres 2024 verzeichnet Zalando, Europas führender Online-Modehändler, bereits einen Börsenverlust von 17 Prozent. Der Aktienkurs fiel am Montag um drei Prozent auf 17,84 Euro, nachdem JPMorgan-Analystin Georgina Johanan das Kursziel von 31 Euro auf 25 Euro gesenkt hatte. Johanan äußerte sich zwar positiv zu den Unternehmenszielen für 2024, sieht jedoch aktuell wenig Anreize zum Investieren in die Aktie und erwartet keine wesentlichen neuen Initiativen im anstehenden Strategie-Update. Mit einem Minus von 17 Prozent ist Zalando der schlechteste DAX-Performer des Jahres 2024. Seit August 2021, als die Aktie noch bei 105,90 Euro notierte, hat Zalando in den Jahren 2021, 2022 und 2023 Verluste verzeichnet. Der aktuelle Kurs ist der niedrigste seit dem Börsengang 2014.