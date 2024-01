Die Aktie von CompuGroup Medical hat im letzten Jahr enttäuscht, da der Kurs um fast neun Prozent sank. Grund dafür war eine durchwachsene operative Entwicklung und begrenzte Fortschritte bei Kosteneinsparungen. Experten der Berenberg Bank glauben jedoch, dass sich das Blatt in diesem Jahr wenden könnte. Sie sehen Wachstumstreiber in Preissteigerungen im Segment der Ambulanten Informationssysteme (AIS), dem Mehrverkauf von Datenlösungen und der Abarbeitung des umfangreichen Auftragsbuchs im Bereich der Krankenhausinformationssysteme (HIS). Zudem könnten sinkende Ausgaben für Personal sowie Forschung und Entwicklung (F&E) im Jahr 2024 die Margen steigern. Die Bank hält daher an ihrem Kursziel von 49 Euro fest und stuft die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch. Sie erwartet in den nächsten drei Jahren einen weiteren Rückgang der Personalkosten und eine Reduzierung der F&E-Kosten, was die Gewinnmargen des Unternehmens stärken sollte. Die Bank sieht gute Chancen, dass die CompuGroup das untere Ende des angepeilten bereinigten EBITDA-Bereichs von 260 bis 300 Millionen Euro erreichen wird.