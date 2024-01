Die Indikatoren von Goldman Sachs zeigen, dass die Aktienpositionierung und die Stimmung auf ein relativ bullishes Niveau gestiegen sind. Allerdings könnte dieser Optimismus weitere Kursgewinne bremsen. Die Zuflüsse in US-Aktien haben sich in den ersten Wochen des Jahres 2024 bereits verlangsamt. Die Goldman-Strategen, unter der Leitung von Cecilia Mariotti, glauben, dass unterstützende makroökonomische Bedingungen und weitere Marktbedingungen erforderlich sind, um das hohe Niveau zu halten. US-Aktien haben in den letzten beiden Monaten des Jahres 2023 sprunghaft zugelegt, die Rallye kühlte sich jedoch in der ersten Januarwoche ab. Die Goldman-Strategen bezeichnen die derzeitige Konstellation einer sehr zinsbullishen Positionierung mit einer geringen Breite als "sehr ungewöhnlich". Sie wiesen auf die Dominanz des Technologiesektors bei der Rallye hin. Laut Mariotti impliziert die derzeitige erhöhte Positionierung der Bullen niedrige oder durchschnittliche S&P 500-Renditen auf Sicht von ein bis drei Monaten, stellt aber nicht per se ein bearishes Signal dar. Trotz des 24-prozentigen Anstiegs des S&P 500 im letzten Jahr investierten Anleger große Summen in Geldmarktfonds. Dieser Trend könnte schließlich zu weiteren Aktiengewinnen führen, so das Goldman-Team.