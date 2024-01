Im Zeitraum zwischen August 2022 und August letzten Jahres gewann die Gemeinschaftswährung Euro stetig an Wert und konnte ihre Gewinne von 1,4284 auf insgesamt 1,7065 AUD ausbauen. Dann aber kippte die Stimmung unter Investoren, das Paar schlug zunächst in eine Seitwärtskonsolidierung mit einer entsprechenden Unterstützung um 1,6225 AUD ein. In dieser hält sich der Wert noch immer auf, lässt allerdings aus der Kursentwicklung seit April letzten Jahres eine potenzielle Trendwendeformation erkennen. Diese kommt in Gestalt einer ausgeprägten SKS-Formation daher.

