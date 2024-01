Noch letzte Woche zählte der Lieferdienst Delivery Hero zu den Favoriten bei den Analysten. Diese Stimmung herrschte vor dem Hintergrund einer Aktienkursentwicklung, die seit über zwei Jahren einen Abwärtstrend ausgebildet hat. Bis dato wurde ausgehend vom All Time High bei 145,40 Euro ein Kursverlust von 85 Prozent eingefahren. Während der Coronapandemie ist der Titel in die Höhe geschossen. Dem Essenslieferdienst gelang aber nie der Sprung in die Gewinnzone. Vielmehr wurde 2022 ein Rekordverlust pro Aktie von 11,21 Euro gemeldet. Auch sind aktuell mindestens bis in das Jahr 2026 keine Gewinne geplant. Für den Stimmungsumschwung bei den Marktteilnehmern sorgte ein negativer Analystenkommentar beim Mitbewerber HelloFresh. Dabei ist HelloFresh das einzige Unternehmen in der Branche, welches noch Gewinne ausweist.

Zum Chart