Baidu dementierte am Montag jegliche Verbindung oder Partnerschaft mit dem Institut. Der Bericht der SCMP über die Zusammenarbeit mit der PLA, der sich auf ein Forschungspapier beruft, hat jedoch die Sorge geweckt, dass Washington Sanktionen gegen chinesische Unternehmen erwägen könnte, um eine solche Zusammenarbeit zu unterbinden.

Anleger könnten angesichts der schlechten Marktstimmung am Montag überreagiert haben, schreiben Analysten der Citigroup: "Baidu hat keine geschäftliche Zusammenarbeit mit den Autoren des akademischen Papiers oder mit Institutionen, mit denen sie verbunden sind, aufgenommen und keine maßgeschneiderten Dienstleistungen erbracht", so das Unternehmen in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse. "Die South China Morning Post, die als erste über diese wissenschaftliche Arbeit berichtet hat, hat ihren ursprünglichen Medienbericht klargestellt und korrigiert."

Nach Ansicht von Vey-Sern Ling, Geschäftsführer der Union Bancaire Privee, wird es jedoch schwierig sein, alle Verluste wieder auszugleichen. "Das Unternehmen hat gestern einige Klarstellungen vorgenommen, was dazu beiträgt, die Stimmung zu verbessern. Aber angesichts seiner Position als führender KI-Anbieter in China haben die Anleger bereits Zweifel an potenziellen geopolitischen Überhängen geäußert. Daher ist es auch logisch, dass die Aktie nicht sofort wieder dort landet, wo sie herkommt", zitiert Bloomberg Ling.

Die Baidu Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 95,40EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Diese Trading-Strategie fackelt nicht lange. Bis zum 31. Januar gibt es satte 30 Prozent Rabatt auf alle FAST-BREAK-Abos! Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Diese Trading-Strategie fackelt nicht lange. Bis zum 31. Januar gibt es satte 30 Prozent Rabatt auf alle FAST-BREAK-Abos! Jetzt hier sichern!