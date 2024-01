Die Microsoft-Aktie ist im vergangenen Jahr um 57 Prozent gestiegen und hat im Zuge dessen den Marktwert um über eine Billion US-Dollar gesteigert. Laut den Informationen der London Stock Exchange Group (LSEG) hat Microsoft nun einen historischen Höhepunkt mit einer Marktkapitalisierung von 2,887 Billionen US-Dollar erreicht. Im Vergleich dazu lag die Marktkapitalisierung von Apple am Ende des Börsentages am Freitag bei 2,875 Billionen US-Dollar. Apple hatte zuvor am 14. Dezember einen Rekordwert von 3,081 Billionen US-Dollar erreicht.

Mehrere Finanzinstitute, darunter Barclays, Piper Sandler und auch Redburn-Atlantic, haben ihre Bewertung der Apple-Aktie heruntergestuft. Sie begründen dies mit mehreren Faktoren: einer Verlangsamung des Wachstums des Unternehmens, Bedenken hinsichtlich des chinesischen Marktes und dem potenziellen Verlust eines profitablen 18-Milliarden-US-Dollar-Vertrags mit Google, der aufgrund eines andauernden Kartellverfahrens gegen den Suchmaschinenbetreiber gefährdet ist.