Das Börsenjahr 2024 hätte besser anlaufen können, doch nach dem herausfordernden Börsenjahr 2023 zeigt sich die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten auch zum Jahresauftakt nicht in bester Verfassung…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Newmont vom 29.12. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie erholte sich zwar in den letzten Wochen, doch Durchschlagskraft entwickelten die Bemühungen bislang nicht. So stellt der Widerstand von 41,4 US-Dollar aktuell eine große Herausforderung dar. Zwar gelang es der Aktie zwischenzeitlich, den Widerstand aufzuweichen, doch das Kaufsignal entwickelte bislang keine Wirkung. So blieb eine Fortsetzung der Ausbruchsbewegung in Richtung 45,7 US-Dollar bis dato aus. Kurzum. Die aktuelle Konstellation ist ambivalent. Das Unvermögen, die Aufwärtsbewegung weiter voranzutreiben, sollte zur Vorsicht mahnen. Bereits ein Rücksetzer unter die 38 US-Dollar wäre als Warnsignal zu interpretieren.“

Vor dem Hintergrund der zögerlichen Entwicklung des Goldpreises verpasste es Newmont, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren, um die Hürde bei 41,4 US-Dollar zu überspringen und die darüber verlaufende 200-Tage-Linie bullisch zu kreuzen. Die verpasste Chance mündete in einem veritablen Rücksetzer…

In den letzten Handelstagen ging eine Menge charttechnisches Porzellan zu Bruch. Nach dem Verlust der 40 US-Dollar nimmt die Aktie nun den eminent wichtigen Unterstützungsbereich 38,0 US-Dollar / 37,5 US-Dollar ins Visier. Ein Rücksetzer unter diese Zone wäre aus charttechnischer Sicht ein weiterer Rückschlag. Sollte es hierzu kommen, könnten zügig die 33,6 US-Dollar (aktuelles 52-Wochen-Tief) in den Fokus geraten.

Kurzum. Die Aktie befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer heiklen Situation. Ein Rücksetzer unter die 37,5 US-Dollar könnte Newmont weiter in Bedrängnis bringen und Abgaben in Richtung 33,6 US-Dollar provozieren. Die Rückkehr über die 40 US-Dollar würde hingegen das Chartbild stabilisieren.