Drägerwerk hat 2023 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatzanstieg von 13,2 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro und eine Ebit-Marge von 4,9 Prozent erzielt, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von minus 2,9 Prozent darstellt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung plant das Unternehmen, seine Dividende signifikant zu erhöhen, wobei etwa 30 Prozent des Überschusses an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen. Für 2024 erwartet Drägerwerk ein moderateres Wachstum mit einem Umsatzanstieg zwischen einem und fünf Prozent und einer Ebit-Marge zwischen 2,5 und 5,5 Prozent. Das Wachstum 2023 wurde durch Nachholeffekte und eine erhöhte Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China unterstützt. Der vollständige Geschäftsbericht für 2023 wird am 7. März veröffentlicht. Analysten sehen die Aussichten für das Unternehmen eher verhalten und raten im Schnitt zum Aufstocken der Aktie mit einem mittleren Kursziel von 56,25 Euro.