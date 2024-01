Der österreichische Notenbankchef, Robert Holzmann, hat in einem Interview mit CNBC auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine baldige Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) ausgeschlossen. Er sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass darüber gesprochen werde, da die jüngsten Entwicklungen in die entgegengesetzte Richtung deuteten. Die Inflation in der Eurozone stieg im Dezember auf 2,9 Prozent, was über dem von der EZB angestrebten Ziel von zwei Prozent liegt. Holzmann, der als eines der "hawkishsten" Mitglieder des EZB-Rats gilt, betonte, dass eine Zinssenkung erst in Betracht gezogen werden könne, wenn die Inflation deutlich in Richtung zwei Prozent falle.