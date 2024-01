Die PayPal-Aktie ist gesunken, was auf den Verlust von Marktanteilen für die Markenprodukte des Unternehmens zurückgeführt wird. Dies hat zu einem Rückgang der Transaktionsprozentsätze geführt, was Truist-Analyst Andrew Jeffrey "frustriert". Trotzdem bleibt Jeffrey optimistisch für PayPal, erkennt aber an, dass viele Investoren mehr Überzeugungsarbeit benötigen. Er glaubt, dass PayPal weiterhin eine wichtige Rolle im eCommerce-Ökosystem spielt und dass bescheidene Gewinne eine positive Neubewertung bewirken könnten. Jeffrey prognostiziert für 2024 und 2025 ein bescheidenes Wachstum des Markenvolumens, abhängig von den Bemühungen des Unternehmens, das Volumen von Braintree PSP auf Markenlösungen zu verlagern. Er warnt jedoch, dass diese Prognose unsicher ist und dass die Preiszugeständnisse von Braintree negative Auswirkungen haben könnten. Trotzdem hält Jeffrey an seiner Kaufempfehlung für die Aktie fest und hat das Kursziel von 65 auf 73 US-Dollar angehoben.