Diese positive Entwicklung folgt nach einem signifikanten Einbruch im November, der durch wenig überzeugende Studienergebnisse zum Blutkrebsmedikament Pelabresib ausgelöst wurde. Händler und Analysten sehen in den aktuellen Kursgewinnen und den starken Schwankungen der letzten Wochen Hinweise auf immer wiederkehrende Spekulationen über möglicherweise positive Nachrichten zu dem Mittel.

Die Aktien von MorphoSys haben am Dienstag einen beeindruckenden Anstieg verzeichnet und sind auf den höchsten Stand seit Ende 2021 geklettert. Damit setzten die Aktien ihre seit zwei Monaten andauernde Erholungsrallye fort.

Analysten der US-Bank Morgan Stanley haben sich am Dienstag optimistisch über die Zukunftsaussichten von Pelabresib geäußert. Analyst James Quigley prognostiziert eine Zulassung des Medikaments in den USA Anfang 2025 und schätzt das maximale Umsatzpotenzial auf 750 Millionen US-Dollar. Für Europa wird ein Umsatzpotenzial von 450 Millionen US-Dollar erwartet, wobei MorphoSys hier vermutlich auf einen starken Vertriebspartner aus dem Pharmabereich angewiesen sein werde. Gleichzeitig stufte der Analyst allerdings die MorphoSys-Aktie von "Overweight" auf "Equal-weight" herab.

Etwas optimistischer hatte sich am Montag JPMorgan gezeigt und die Einstufung für MorphoSys auf "Overweight" bestätigt. Dies folgte nach der hauseigenen Healthcare-Konferenz der Bank. Der Biotechnologiekonzern zeige sich zuversichtlich, Mitte 2024 den Zulassungsantrag für Pelabresib bei Myelofibrose, einer Form von Blutkrebs, einreichen zu können, erklärte JPMorgan. Die Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA werde für das dritte Quartal erwartet, wie Analyst James Gordon erläuterte. Das Kursziel von 31 Euro liegt allerdings unter dem aktuellen Kurs von MorphoSys.

Am Dienstag schnellte die Aktie in der Spitze um 16,8 Prozent hoch auf 39,40 Euro und notierte zuletzt bei 36,85 Euro 9,3 Prozent höher. In den vergangenen zwölf Monaten hat sie damit gut 122 Prozent gewonnen.

Zehn von MarketScreener erfasste Analysten raten im Schnitt zum Aufstocken der MorphoSys-Aktie. Ihr mittleres Kursziel von 31,30 Euro entspricht allerdings einem Rückgang von 7,2 Prozent zum letzten Schlusskurs, beziehungsweise von gut 15 Prozent zum aktuellen Kurs.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion