Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat einen starken Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2023 verzeichnet, was das Kursgeschehen positiv beeinflussen könnte. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen sein Orderbuch um 16% auf 7,4 Gigawatt erweitern, was 1.270 Windturbinen entspricht. Besonders im Schlussquartal stiegen die Auftragseingänge um 30% auf eine Gesamtleistung von 2,5 Gigawatt. Trotz der positiven Nachrichten konnte die Aktie im frühen Handel nur wenig profitieren. Allerdings steht die Unterstützung der Aktie bei zehn Euro auf dem Spiel. In den letzten fünf Jahren diente diese Marke immer wieder als Unterstützung und Widerstand. Aktuell könnte sie als Ausgangspunkt für einen Rebound oder einen nachhaltigen Turnaround dienen. Der Trendstärkeindikator MACD deutet auf eine erste Entspannung hin. Daher bietet die Aktie aktuell ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für Trader.