Die Microsoft-Aktie hat im letzten Jahr um 57% zugelegt und den Marktwert des Unternehmens um über eine Billion US-Dollar erhöht. Laut der London Stock Exchange Group hat Microsoft eine Marktkapitalisierung von 2,887 Billionen US-Dollar erreicht, im Vergleich zu Apples 2,875 Billionen US-Dollar. Finanzinstitute wie Barclays, Piper Sandler und Redburn-Atlantic haben die Bewertung der Apple-Aktie herabgestuft, begründet durch eine Verlangsamung des Unternehmenswachstums, Bedenken über den chinesischen Markt und möglichen Verlust eines 18-Milliarden-US-Dollar-Vertrags mit Google. Microsoft hingegen scheint besser mit diesen Herausforderungen umgehen zu können, da es weniger vom asiatischen Markt abhängig ist und von einer diversifizierteren Einkommensstruktur profitiert. Piper-Sandler-Analyst Bracelins hält die Microsoft-Aktie für eine "Lieblings-KI-All-Star-Aktie" und glaubt, dass das Unternehmen weiterhin ein Kernwachstumsaktie bleibt. Er bestätigt sein "Overweight"-Rating und ein Kursziel von 455 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von 17% entspricht. Die meisten Marktteilnehmer stimmen dieser Einschätzung zu und sehen die Microsoft-Aktie als "Strong Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 429,15 US-Dollar, was eine Rendite von 10,5% in den kommenden Monaten impliziert.