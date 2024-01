Vodafone und Microsoft haben eine Partnerschaft über 1,5 Milliarden US-Dollar für das nächste Jahrzehnt angekündigt. Sie planen, in Bereichen wie künstliche Intelligenz, digitale Zahlungssysteme und Internet der Dinge zusammenzuarbeiten. Im Zentrum der Vereinbarung steht die Nutzung von Microsofts OpenAI-Technologie auf Azure zur Verbesserung des Kundenservices von Vodafone, einschließlich des Verbraucher-Chatbots. Vodafone plant, Microsoft-Dienste wie Azure und Teams direkt an Geschäftskunden zu verkaufen. Der in Afrika populäre Payment-Dienstleister M-Pesa soll auf Azure laufen, was neue Cloud-basierte Anwendungen ermöglicht. Microsoft plant zudem, in Vodafones Internet-der-Dinge-Sparte zu investieren. Microsofts KI-Assistent Copilot ist nun auch für kleinere Unternehmen zugänglich und kann in Word, Outlook, Excel und PowerPoint genutzt werden. Eine Verbraucherversion von Copilot wird für 20 US-Dollar pro Monat angeboten, eine Unternehmensversion für 30 US-Dollar pro Nutzer pro Monat.