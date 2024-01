VinFast, der vietnamesische Elektroautohersteller, hat nach einem beeindruckenden Börsendebüt in den USA und einem anschließenden Kurssturz von 90 Prozent ein neues, kleineres Fahrzeugmodell vorgestellt. Das Modell VF3, das ursprünglich nicht für den nordamerikanischen Markt geplant war, könnte eines der kleinsten Fahrzeuge auf dem US-Markt werden. Trotz der Herausforderungen bei der Erschließung des Elektroautomarktes, einschließlich der Zurückhaltung der Verbraucher und der hohen Preise für bisherige Modelle, plant VinFast, seine Präsenz durch den Bau einer vier Milliarden US-Dollar teuren Fabrik in North Carolina und eine stärkere Ausrichtung auf Händler zu erweitern. Das Unternehmen plant auch, bis 2026 weltweit 750.000 Fahrzeuge pro Jahr auszuliefern. Trotz der Konzentration auf kleinere Modelle hat VinFast seine Pläne für größere Fahrzeuge nicht aufgegeben und auf der CES in Las Vegas einen vollelektrischen Pickup vorgestellt.