Wells Fargo hat die Aktien von Boeing herabgestuft und das Kursziel gesenkt, da die Bewertung der Aktie laut Analyst Matthew Akers nicht attraktiv genug sei, um die laufende Prüfung durch die Federal Aviation Administration (FAA) zu rechtfertigen. Akers zufolge könnte das Risiko von Auswirkungen auf die Produktion und Auslieferung durch die FAA-Untersuchung steigen. Die FAA prüft derzeit Boeings 737 MAX 9, könnte die Untersuchung aber auf andere Modelle ausweiten. Die Krise begann mit einem Defekt an einer 737 MAX 9, was zu einem Flugverbot für 171 Maschinen führte. Die FAA erwägt nun, die Produktionslinie und Zulieferer der MAX 9 genauer zu überprüfen. Boeing hat angekündigt, zusätzliche Qualitätskontrollen durchzuführen, was laut Citi-Analyst Jason Gursky zu höheren Kosten führen könnte.