Die Aktien von MorphoSys haben am Dienstag einen starken Anstieg verzeichnet und sind auf den höchsten Stand seit Ende 2021 gestiegen. Dies folgt nach einem Einbruch im November aufgrund enttäuschender Studienergebnisse zum Blutkrebsmedikament Pelabresib. Analysten sehen in den aktuellen Kursgewinnen Hinweise auf Spekulationen über positive Nachrichten zu dem Medikament. Analysten der US-Bank Morgan Stanley äußerten sich optimistisch über die Zukunftsaussichten von Pelabresib und prognostizieren eine Zulassung des Medikaments in den USA Anfang 2025. Sie schätzen das maximale Umsatzpotenzial auf 750 Millionen US-Dollar. Für Europa wird ein Umsatzpotenzial von 450 Millionen US-Dollar erwartet. JPMorgan bestätigte die Einstufung für MorphoSys auf "Overweight" und erklärte, dass der Biotechnologiekonzern plant, Mitte 2024 den Zulassungsantrag für Pelabresib einzureichen. Die Zulassung durch die FDA wird für das dritte Quartal erwartet. Die Aktie stieg am Dienstag um 16,8 Prozent auf 39,40 Euro und notierte zuletzt bei 36,85 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten hat sie damit gut 122 Prozent gewonnen.