Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA sind besorgniserregend und führen zu Verkaufsdruck an den Aktienmärkten. Der Empire State Manufacturing Index, der die Auftragseingänge im Bundesstaat New York misst, ist auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie gefallen. Mit einem Wert von -43,7 ist dies der drittschlechteste Wert seit der Jahrtausendwende. Dies deutet auf eine erhebliche Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit hin. Trotz der wirtschaftlichen Schwäche bleibt die Beschäftigung stabil, wie der Teilindex zeigt, der mit -6,9 besser als erwartet ausfiel. Das kalte Winterwetter könnte ebenfalls zu den schlechten Zahlen beigetragen haben. Der Aktienmarkt konnte die anfänglichen Verluste jedoch schnell eingrenzen. Trotz der schwachen Konjunkturdaten sind US-Anleihen heute nicht gefragt, was zu steigenden Renditen und zusätzlichem Druck auf den Aktienmarkt führt. Insgesamt könnte der schwache Empire State Index das Narrativ einer weichen Landung in den USA in Frage stellen und eine Korrektur am Markt wahrscheinlicher machen.