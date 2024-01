Nvidia, der Chiphersteller, hat in diesem Jahr seinen Aktienkurs um zehn Prozent gesteigert und seine Marktkapitalisierung auf fast 1,4 Billionen US-Dollar erhöht, was es zum fünftwertvollsten Unternehmen in den USA macht. Dieser Anstieg wird durch die anhaltende Begeisterung der Anleger für KI-Investitionen angetrieben. Analysten erwarten, dass diese starke Entwicklung weitergeht. Nvidia hat kürzlich drei neue Desktop-Grafikchips vorgestellt, die KI-PCs antreiben könnten, was einen weiteren potenziellen Weg zur KI-Monetarisierung darstellt und einen dreitägigen Anstieg der Nvidia-Aktien um elf Prozent auslöste. Analysten haben ihre bullishen Kursziele für die Aktie bestätigt, mit einem Konsens von 660 US-Dollar, was einem weiteren Kursanstieg von über 20 Prozent entspricht. Kathleen Brooks, Research Director bei XTB, betonte die Bedeutung von Nvidias Vorstoß in den Bereich der KI-PCs und die potenzielle Monetarisierung, die Unternehmen "in die Stratosphäre" schicken kann.