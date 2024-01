Oxfam International warnt in einem Bericht, vorgestellt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, vor einer wachsenden Kluft zwischen Superreichen und dem Rest der Weltbevölkerung. Die NGO prognostiziert, dass die Welt innerhalb eines Jahrzehnts ihren ersten Billionär haben könnte. Die Vermögen der fünf reichsten Männer, darunter Elon Musk und Jeff Bezos, sind seit 2020 real um 114 Prozent gestiegen, während fast fünf Milliarden Menschen ärmer geworden sind. Die Pandemie und die russische Invasion der Ukraine haben die Ungleichheit verschärft, insbesondere in Entwicklungsländern. Oxfam fordert Maßnahmen zur Bekämpfung der Ungleichheit, darunter eine dauerhafte Besteuerung der Reichsten, eine effektivere Besteuerung großer Unternehmen und verstärkte Maßnahmen gegen Steuervermeidung. Der Bericht basiert auf Daten von Forbes, dem UBS Global Wealth Report und dem Global Wealth Databook der Credit Suisse.