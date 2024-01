Goldaktien schwach

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.041 auf 2.028 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.018 $/oz um 31 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Iran bombardiert Ziele im Irak und in Syrien.



Iran attackiert Ziele in Pakistan.



Die mediale Vorbereitung eines Krieges der USA und Großbritanniens gegen den Iran erreicht einen neuen Höhepunkt (vgl. Tagesbericht vom 12.01.24).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 59.736 Euro/kg, Vortag 60.348 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber fällt (aktueller Preis 22,66 $/oz, Vortag 23,11 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 892 $/oz, Vortag 909 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 918 $/oz, Vortag 950 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 77,80 $/barrel, Vortag 78,10 $/barrel).





Der MSCI-Goldminenindex verliert 4,2 % auf 404,20 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 4,4 % auf 355,03 $. Bei den Standardwerten fallen Barrick 8,8 % und Newmont 4,3 %. Franco-Nevada befestigt sich um 0,2 %. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 12,4 %, Gold Resource 10,9 % und Chesapeake 6,4 % nach. Vista und Belo Sun ziehen 10,0 % sowie Wesdome 3,3 % an. Bei den Silberwerten fallen Guanajuato 11,1 %, First Majestic 8,0 % und New Pacific 7,1 %. Minaurum steigen 7,3 % und Abra 3,2 %.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Sibanye fallen 7,2 %, Anglogold 5,6 % und Impala 5,4 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Evolution 17,3 %, Calidus 6,8 % und Pantoro 6,3 %. Bei den Explorationswerten verliert Emmerson 5,8 %. Bulletin erholt sich 5,0 % (Vortag -23,1 %). Bei den Metallwerten gibt Alumina 4,3 % nach.

