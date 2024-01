Amazon.com ist gemessen an der Marktkapitalisierung momentan an fünfter Stelle. Um den ersten Platz in dieser Statistik kämpfen Apple und Microsoft. Aktuell ist Microsoft um die Nasenlänge voraus. Microsofts Marktkapitalisierung ist mit 2,887 Billionen US-Dollar um 13 Milliarden höher als jene von Apple mit 2,874 Billionen US Dollar. Amazon.com liegt mit 1,598 Milliarden US-Dollar deutlich über der Billion. Das Erfolgsgeheimnis sowohl von Microsoft als auch von Amazon.com ist die Vermarktung von generativer künstlicher Intelligenz (AI). Microsoft hat die Technologie von OpenAI in seine Produktivitätssoftware integriert. Amazon arbeitet mit seiner Cloud-Sparte AWS mit Siemens an AI-Lösungen für die Industrie. Amazons KI-Plattform Bedrock bietet dafür eine Auswahl an leistungsstarken KI-Basismodellen an.

