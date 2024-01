Sollte der DAX unter 16.400 Punkte fallen, wäre die nächste Auffangmarke bei 16.340 Punkten am 50er-EMA zu sehen. Der DAX notiert weiterhin klar über der Ichimoku-Wolke, die sich in Zukunft zudem deutlich nach oben ausdehnt und damit eher erneute Stärke anzeigt. Sollte der DAX aber unter den 50er-EMA fallen, würde sich die Lage langsam eintrüben. Unter dem 50er-EMA wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zur Unterstützung im Bereich von 16.220 Punkten zu rechnen.

Am heutigen Mittwoch stehen am Vormittag vor allem die Verbraucherpreise der Eurozone im Fokus, die um 11:00 Uhr publiziert werden. Volkswirte erwarten hier einen Anstieg um 2,9%, nach 2,4% zuvor. Am Nachmittag werden dann in den USA die Daten zum Einzelhandelsumsatz für den Monat Dezember erwartet. Um 14:55 Uhr folgen die Redbook Einzelhandelsumsätze der Vorwoche. Bei den Einzelaktien stehen am heutigen Mittwoch unter anderem H.B. Fuller, Alcoa und U.S. Bancorp mit Quartalszahlen im Blick.