Auch die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) konnte seit dem vergangenen Herbst massiv zulegen. Notierte die Aktie noch im Oktober 2023 bei 121 Euro, so verzeichnete sie am 15.1.24 bei 149,36 Euro ein neues Hoch, um danach auf ihr aktuelles Niveau bei 146,80 Euro nachzugeben.

Nach der im Jahr 2023 angestiegenen Anzahl an Auslieferungen und der hohen Nachfrage nach effizienten Flugzeugen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 174 Euro (DZ Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Kann die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 155 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.