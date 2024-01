ENDSPURT Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nachtbus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

Analysen update

DAX – Es bröckelt und das ist gut so

DAX update

Seit Mitte Dezember befindet sich der DAX in einem Seitwärtstrend der abbröckelnde Tendenzen aufweist. Zuletzt wurde der Bereich der Tops vom Sommer vergangenen Jahres getestet. Dieser Bereich wurde heute zum Handelsstart unterschritten und dürfte kurzfristig kaum zurückerobert werden. Auch wenn die Indikatoren im neutralen Bereich notieren und keine Hinweise auf die weitere Entwicklung geben, dürfte wegen der saisonal angespannten Lage diese Unsicherheit noch bis Ende März anhalten. Diese abbröckelnde Tendenz stellt eine Korrektur auf den starken Anstieg seit Oktober letzten Jahres dar, was besser ist, als ein scharfer Rückgang.

S&P500 – Scheitert an den jüngsten Tops

S&P500 update

Der S&P500 ist im Bereich der jüngsten Tops gescheitert und könnte so ein kleines Doppeltop generieren. Um eine solche Formation auszurufen ist es aber noch viel zu früh. Insgesamt ist der Aufwärtstrend noch immer intakt. Die Indikatoren haben Divergenzen gebildet oder Verkaufssignale generiert. Damit dürfte für die kommenden Tage nicht allzu viel nach oben möglich sein.

Gold – Schafft den Ausbruch noch nicht

Auch wenn sich die Gesamtlage bei Gold insgesamt recht konstruktiv gestaltet, schafft es das Edelmetall noch nicht, nachhaltig über die zuletzt erreichten Topwerte zu steigen. Der jüngste Anstiegsversuche wurde erneut im Keim erstickt. Die Indikatoren geben derzeit keine Unterstützung bei der Beurteilung der Lage, da sich die meisten im neutralen Bereich befinden. So lange das Tief vom Dezember nicht unterschritten wird, ist nach der Dow-Theorie der Aufwärtstrend noch intakt.

