"In die Stratosphäre schicken" Nvidia mit 130 Milliarden-US-Dollar-Rallye in 2024 – geht die Party weiter? Nvidia hat das Jahr 2024 begonnen, wie es 2023 beendet hat – mit einer atemberaubenden Rallye: Die Bewertung des Chip-Herstellers ist bereits um 130 Milliarden US-Dollar gestiegen. The sky is the limit?