Nach Warnungen in Davos Markt dreht: Händler nehmen Wetten auf aggressive Zinssenkungen in 2024 zurück Der Präsident der niederländischen Zentralbank, Klaas Knot, erklärte am Mittwoch gegenüber CNBC, dass die Märkte mit ihren Zinssenkungserwartungen "zu weit gehen". Marktteilnehmer reagieren endlich.