Geopolitische Risiken und globale Wahlen könnten 2024 für Verunsicherung an den Finanzmärkten sorgen. Finanzwissenschaftler Jeremy Siegel warnt vor panischen Verkäufen bei Kurseinbrüchen und betont die langfristige Stabilität von Aktienrenditen. Er glaubt, dass Aktien weiter steigen werden, unterstützt durch das Versprechen der Künstlichen Intelligenz und produktivitätsgetriebenes Wachstum. Trotz hoher Zinsen bevorzugt Siegel Aktien vor Anleihen, da sie einen guten Schutz gegen Inflation bieten. In seinem Buch "Aktien für die Ewigkeit" zeigt er, dass Aktien stabiler sind als Gold und sicherere Renditen abwerfen als Staatsanleihen. Langfristig rentiert sich nichts so gut wie Aktien, und die Renditen von Aktien lagen deutlich höher als die sämtlicher anderer Anlageklassen. Privatanleger können Vermögen aufbauen und die eigene Altersvorsorge einfach und unkompliziert angehen, indem sie in börsengehandelte Indexfonds (ETF) investieren. Drei günstige ETFs, mit denen man in branchenübergreifende, globale Aktien investieren kann, sind der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, der Invesco FTSE All-World UCITS ETF und der SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF.