"Die Ukraine, die terroristischen Aktivitäten in Israel [und] am Roten Meer, die quantitative Straffung, bei der ich mich immer noch frage, ob wir genau verstehen, wie sie funktioniert", sagte Dimon.

Dimon hat in den letzten Jahren trotz der Rekordgewinne von JPMorgan, der größten Bank des Landes, und einer robusten US-Wirtschaft zur Vorsicht gemahnt.

Dimon zufolge hat die relative Stärke der Aktienmärkte in den vergangenen Monaten die Anleger über mögliche Risiken für die Zukunft hinweggetäuscht. Der S&P 500 ist im vergangenen Jahr um 19 Prozent gestiegen und nicht mehr weit von seinen Höchstständen entfernt.

"Ich glaube, es ist ein Fehler zu glauben, dass alles in Ordnung ist", sagte Dimon. "Wenn die Aktienmärkte steigen, ist das wie eine kleine Droge, die wir alle für großartig halten. Aber man darf nicht vergessen: Wir hatten so viele steuerliche und monetäre Anreize, dass ich eher vorsichtig bin.".

Dimon ist kein Unbekannter, wenn es um düstere Prognosen geht: Für das Jahr 2022 warnte er die Anleger vor einem "wirtschaftlichen Hurrikan" aufgrund der quantitativen Straffung und des Ukraine-Konflikts.

In dem ausführlichen Interview am Mittwoch sprach Dimon über seine Ansichten zur Ukraine, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, Einwanderung, Gewerbeimmobilien und Bitcoin.

"Wir müssen der amerikanischen Öffentlichkeit klarmachen, dass es hier um Freiheit und Demokratie für die freie Welt geht und dass dies der Kampf ist, den wir führen", sagte Dimon zum Ukraine-Konflikt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion

