Die Investmentbank Berenberg hat das Verkaufsrating für Rolls-Royce erhöht, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Leistung des XWB-97-Triebwerks in der heißen und sandigen Umgebung des Nahen Ostens. Diese Sorge basiert auf Kommentaren von Tim Clark, dem Präsidenten von Emirates, während der Dubai Air Show im November. Berenberg-Analyst Philip Buller warnte, dass solche Probleme die Margen von Unternehmen im Triebwerksgeschäft mittelfristig beeinträchtigen könnten. Trotz der beeindruckenden Leistung des neuen CEO von Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic, merkte Berenberg an, dass die Umsetzung seiner Pläne noch in den Anfängen steckt und die Luft- und Raumfahrtindustrie erhebliche Risiken birgt. Die Aktien von Rolls-Royce haben sich im letzten Jahr mehr als verdreifacht, da die Nachfrage nach ihren Triebwerken nach der Covid-19-Pandemie wieder gestiegen ist. Berenberg ist eine von nur zwei Banken, die eine Verkaufsempfehlung für Rolls-Royce abgegeben haben, mit einem Kursziel von 240 Pence, dem niedrigsten aller befragten Unternehmen.