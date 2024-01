Der chinesische Elektroautohersteller Build Your Dreams (BYD) führt fortgeschrittene Gespräche mit dem brasilianischen Lithiumunternehmen Sigma Lithium. Diskutiert werden verschiedene Optionen, darunter eine Liefervereinbarung, ein Joint Venture oder eine Übernahme. Dieser Schritt würde BYD einen strategischen Vorteil bei der Beschaffung von Batterierohstoffen verschaffen und die internationale Expansion des Unternehmens unterstützen. Die Preise für Lithiumkarbonat, das Hauptprodukt von Sigma Lithium, sind seit November 2022 um mehr als 80 Prozent gefallen, was eine attraktive Einstiegsgelegenheit für BYD darstellt. Die Sigma-Aktie hat seit Mai letzten Jahres fast 40 Prozent an Wert verloren, was die Übernahme für BYD zusätzlich attraktiv macht.