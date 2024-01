Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat in einem Interview mit Bloomberg angedeutet, dass es wahrscheinlich eine Mehrheit für Zinssenkungen im Sommer geben könnte. Sie betonte jedoch, dass die EZB datenabhängig agiert und es immer noch Unsicherheiten gibt. Die EZB versucht, die Erwartungen an eine sofortige geldpolitische Lockerung zu dämpfen, während sie gleichzeitig signalisiert, dass sie die Kreditkosten senken will. Die Märkte erwarten derzeit fünf Zinssenkungen für dieses Jahr, aber Lagarde warnte vor überzogenen Erwartungen. Klaas Knot, Chef der niederländischen Zentralbank, äußerte ähnliche Bedenken und warnte, dass überzogene Erwartungen kontraproduktiv sein könnten. Beide betonten, dass noch viel getan werden muss, um das Inflationsziel von zwei Prozent bis 2025 zu erreichen.