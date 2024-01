Nvidia, der Chiphersteller, hat in diesem Jahr einen Anstieg seines Aktienkurses um 13 Prozent verzeichnet, was seine 240-Prozent-Rallye aus dem Jahr 2023 fortsetzt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist 2024 bisher um 128 Milliarden US-Dollar auf fast 1,4 Billionen US-Dollar gestiegen, was Nvidia zum fünftwertvollsten Unternehmen in den USA macht. Dieses Wachstum wird durch die anhaltende Begeisterung der Anleger für KI-Investitionen angetrieben. Analysten glauben nicht, dass diese Entwicklung bald enden wird, insbesondere nach der Vorstellung von drei neuen Desktop-Grafikchips durch Nvidia auf der CES-Messe in Las Vegas, die KI-PCs antreiben könnten. Dies löste einen dreitägigen Anstieg der Nvidia-Aktien um elf Prozent aus und führte dazu, dass Analysten ihre bullishen Kursziele für die Aktie bestätigten. Kathleen Brooks, Research Director bei XTB, betonte die Bedeutung der KI und die potenzielle Monetarisierung von PCs für Unternehmen wie Nvidia.