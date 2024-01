Die Aktien von Plug Power, einem Hersteller von Brennstoffzellen, sind auf den niedrigsten Stand seit dem Jahreswechsel 2019/2020 gefallen. Dieser Rückgang wurde durch ein Downgrade des Mitbewerbers Nel ausgelöst, dessen Aktien ebenfalls stark gefallen sind. Es gibt derzeit keine Anzeichen für eine Trendwende, da weder im Chart von Plug Power noch in anderen Indikatoren ein Reversal-Signal zu erkennen ist. Trotz einer Leerverkaufsquote von fast 30 Prozent, die die Aktie zu einem der am meisten gehassten Papiere an der Wall Street macht, gibt es derzeit keine Anzeichen für eine Erholung. Daher wird geraten, von Investitionen oder Trades in Plug Power abzusehen, selbst für Hochrisikotrader.