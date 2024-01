Der Schweizer Solarmodulhersteller Meyer Burger hat fast die Hälfte seines Marktwertes verloren, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, eine Produktionsstätte in Deutschland möglicherweise zu schließen und in die USA zu verlagern. Grund dafür ist der Preisverfall für Solarmodule in Europa, verursacht durch chinesische Produkte. Die Entscheidung über die Schließung des Werkes in Freiberg, das rund 500 Mitarbeiter beschäftigt, soll in der zweiten Februarhälfte fallen. Gleichzeitig wird das Werk in den USA hochgefahren. Meyer Burger rechnet mit einem Finanzierungsbedarf von rund 450 Millionen Franken, um bis 2025 wieder einen positiven Cashflow zu erzielen. Das Unternehmen erwartet für 2023 einen Verlust von mindestens 126 Millionen Franken. Es zieht verschiedene Formen der Eigenkapitalfinanzierung in Betracht. Analysten sehen die Meyer Burger-Aktie als risikoreiches Investment.