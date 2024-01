Tesla hat die Preise für seine Modelle Y Long Range und Y Performance um 5.000 Euro gesenkt, was einer Reduzierung von 9% bzw. 8,1% entspricht. Auch das heckgetriebene Model Y ist nun um 1.900 Euro oder 4,2% günstiger. Diese Preissenkung erfolgt eine Woche nach einer ähnlichen Preissenkung in China und inmitten einer Drosselung der Produktion in Teslas Berliner Werk aufgrund von Bauteilverknappungen. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt wird Volkswagen Tesla 2023 als größten Verkäufer von Elektroautos in Deutschland ablösen. Die Tesla-Aktie hat in den letzten vier Wochen ein zweistelliges Minus verzeichnet, und die Mehrheit der Analysten bewertet die Aktie nun mit "Halten". Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, bezeichnete die aktuelle Situation auf dem Markt für Elektrofahrzeuge als "darwinistisch".