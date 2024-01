Munich Re, der weltweit größte Rückversicherer, ist trotz globaler geopolitischer Herausforderungen zuversichtlich und auf Wachstumskurs. Vorstandschef Joachim Wenning ist optimistisch hinsichtlich der Geschäftsaussichten für 2024 und 2025. Das Unternehmen hat das Gewinnziel für 2023 auf 4,5 Milliarden Euro erhöht und strebt für 2024 eine weitere Steigerung auf etwa fünf Milliarden Euro an. Diese positiven Aussichten sind auf gestiegene Preise in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung und auf stabilere Geschäftsfelder wie die Erstversicherungstochter Ergo zurückzuführen. Zudem hat Munich Re ihr Angebot an Rückversicherungsschutz erweitert. In China verzeichnet das Unternehmen ein jährliches Prämienvolumen von rund 2,19 Milliarden US-Dollar und erwartet, dass dieses Volumen in Zukunft noch steigen wird. Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie von Munich Re von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 376 auf 440 Euro angehoben. Der Aktienkurs des Rückversicherers stieg am Mittwoch um 1,5 Prozent auf 388,60 Euro.