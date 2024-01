Der weltweit höchstverschuldete Immobilienentwickler Evergrande steht am 29. Januar vor einer entscheidenden gerichtlichen Anhörung in Hongkong, die über seine Rettung oder Liquidation entscheiden könnte. Experten halten eine vollständige Liquidation für unwahrscheinlich, da die Auswirkungen auf China zu schwerwiegend wären. Allerdings ist ungewiss, ob ein Urteil eines Hongkonger Gerichts in ganz China durchsetzbar wäre. Evergrande, mit Sitz in Shenzhen, ist ein Symbol für die anhaltende Immobilienkrise in China. Das Unternehmen kämpft mit der Restrukturierung seiner Schulden und verhandelt seit fast zwei Jahren mit seinen Gläubigern. Eine Entscheidung des Hongkonger Gerichts wurde auf Ende Januar verschoben, nachdem der Gläubiger Top Shine seinen Antrag auf Liquidation zurückgezogen hatte. Experten glauben, dass eine Sanierung des Unternehmens für die Gläubiger vorteilhafter wäre als eine Liquidation. Die Unterstützung der Regierung für Evergrande ist jedoch begrenzt und die Immobilienkrise in China hält an, was die Wirtschaft belastet und soziale und regionale Spannungen verschärft. Die jüngste Verhaftung eines hochrangigen Managers der Elektroautosparte von Evergrande hat die Krise des Unternehmens weiter verschärft.